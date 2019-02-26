Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
Во Фрунзенском районе Петербурга 25-летний мужчина развращал 13-летнюю девочку. О том, что парень насилует школьницу, узнал ее отец. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы, чтобы наказать преступника.
- 25 февраля в полицию Фрунзенского района обратился 44-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что знакомый ему мужчина по имени «Алишер» растлил его несовершеннолетнюю дочь, - сообщают «Невские новости».
По заявлению отца девочки, 13-летний подросток с 26 января по 7 февраля подвергалась насилию со стороны 25-летнего мужчины. Причем эти встречи на протяжении двух недель происходили прямо на лестничной площадке одного из домов на проспекте Славы в Купчино.
Правоохранители сразу задержали подозреваемого мужчину. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU