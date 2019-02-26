Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-26T11:46:01+03:00

25-летний мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку в подъезде дома в Купчино Фото: Артем КИЛЬКИН

О преступлении в полицию против его дочери сообщил 44 -летний предприниматель

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Во Фрунзенском районе Петербурга 25-летний мужчина развращал 13-летнюю девочку. О том, что парень насилует школьницу, узнал ее отец. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы, чтобы наказать преступника.

- 25 февраля в полицию Фрунзенского района обратился 44-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что знакомый ему мужчина по имени «Алишер» растлил его несовершеннолетнюю дочь, - сообщают «Невские новости».

По заявлению отца девочки, 13-летний подросток с 26 января по 7 февраля подвергалась насилию со стороны 25-летнего мужчины. Причем эти встречи на протяжении двух недель происходили прямо на лестничной площадке одного из домов на проспекте Славы в Купчино.

Правоохранители сразу задержали подозреваемого мужчину. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU