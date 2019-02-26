2019-02-26T12:07:11+03:00
Общество

Петербургский государственный университет отметил 295-летие

В вузе прошли торжественные мероприятия, посвященные дню рождения СПбГУ
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
СПбГУ отметил 295 день рождения Фото: архив "КП"СПбГУ отметил 295 день рождения Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Вот уже 295 лет Петербургский государственный университет обучает в своих стенах молодых и талантливых студентов, стремящихся к знанию и получению хорошего образования. В честь дня рождения вуза в понедельник, 25 февраля, в его стенах прошли торжественные мероприятия.

В торжестве приняли участие первые лица Петербурга, в том числе и председатель Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

- Университет стал центром инновационного прорыва. Это очень важно для того, чтобы Россия оставалась ведущей научно-технической державой. Это необходимо для укрепления национальной безопасности нашей страны, - заявил Макаров, обращаясь к участникам праздничной церемонии.

Также он отметил, что СПбГУ помимо образовательной, несет еще и воспитательную функцию. В стенах университета студенты изучают историю Петербурга, проникаются прошлым великого города.

В рамках праздничных торжеств открылась выставка «Универсанты - полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». А ректор вуза Николай Кропачев был награжден Золотой медалью ЗакСа за выдающуюся деятельность и руководство коллективом СПбГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты просят проверить Думскую улицу после громкого ДТП на Невском
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Смольный: 90 процентов улиц Петербурга очищено от снега
В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима
Крупную нарколабораторию «накрыла» полиция на юге Петербурга
Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
Годовалая девочка отравилась таблетками от головной боли в Петербурге
Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске
Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками
Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге
Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга
Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала
В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов
Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге
Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега
Росприроднадзор попросит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее