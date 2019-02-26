Петербургский государственный университет отметил 295-летие

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-26T12:07:11+03:00

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Вот уже 295 лет Петербургский государственный университет обучает в своих стенах молодых и талантливых студентов, стремящихся к знанию и получению хорошего образования. В честь дня рождения вуза в понедельник, 25 февраля, в его стенах прошли торжественные мероприятия.

В торжестве приняли участие первые лица Петербурга, в том числе и председатель Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

- Университет стал центром инновационного прорыва. Это очень важно для того, чтобы Россия оставалась ведущей научно-технической державой. Это необходимо для укрепления национальной безопасности нашей страны, - заявил Макаров, обращаясь к участникам праздничной церемонии.

Также он отметил, что СПбГУ помимо образовательной, несет еще и воспитательную функцию. В стенах университета студенты изучают историю Петербурга, проникаются прошлым великого города.

В рамках праздничных торжеств открылась выставка «Универсанты - полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». А ректор вуза Николай Кропачев был награжден Золотой медалью ЗакСа за выдающуюся деятельность и руководство коллективом СПбГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU