Крупную нарколабораторию «накрыла» полиция на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-26T14:25:53+03:00

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В спокойном, тихом садоводстве Пушкинского района Петербурга полицейские обнаружили домик. А в этом домике, среди грядок и деревьев была развернута настоящая нарколаборатория. Содержали ее «предприниматели» из Москвы и Омска. Во время обысков в доме было найдено почти пять килограммов наркотических и психотропных веществ.

- Полиция задержала двух активных участников ОПГ. Это ее лидер 29-летний уроженец Москвы и 39-летний химик-закладчик из Омска, - сообщили в Главном управление МВД Петербурга.

Застав на месте производства наркотиков мужчин, правоохранители начали обыск дачного дома. Внутри было все: специальное оборудование, химические реактивы, пластиковые канистры, стеклянные бутылки и емкости, лабораторная посуда, весы, мешалка и вакуумный насос. Также правоохранители застали врасплох и химиков-лаборантов, которые и занимались изготовлением наркотика «мефедрон» и психотропного вещества «бромметамфетамин».

Еще в доме у одно из участников сотрудники полиции обнаружили компьютер, содержащий переписку на интернет-сайте с обсуждением тем, связанных с производством и сбытом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Четверо подозреваемых арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU