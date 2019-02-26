2019-02-26T14:40:26+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима

Подозреваемый в жестоком двойном убийстве полностью признал свою вину
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима Фото: архив "КП"В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции Приморского района Петербурга задержали 35-летнего гражданина, который подозревается в жестоком убийстве. В четверг, 21 февраля, мужчина хладнокровно зарезал свою мать, а также отчима. От множества ранений 60-летняя женщина и ее 66-летний супруг скончались на месте.

- По версии следствия, трагедия произошла 21 февраля в квартире одного из домов на Планерной улице. Между престарелой супружеской парой и 35-летним мужчиной возник конфликт. Постепенно ссора и ругань переросли в жесткую агрессию. Сын схватил нож и 11 раз ударил им свою мать, а потом четырьмя движениями зарезал и отчима, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что нерадивый сын был задержан. Свою вину он полностью признал. Сейчас следователи проводят экспертизы и выясняют причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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