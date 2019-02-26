2019-02-26T15:26:05+03:00
Общество

Смольный: 90 процентов улиц Петербурга очищено от снега

Убрано также 75 процентов дворовых территорий
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге убрано 90 процентов улиц.В Петербурге убрано 90 процентов улиц.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Власти Петербурга отчитались о результатах «уборочной» кампании. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, около 90 процентов улиц города очищено от снега. При этом с начала зимы в Северной столице выпало 159 сантиметров осадков.

- По состоянию на 25 февраля коммунальные службы вывезли 3,25 миллиона кубометров снега, - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.

Сейчас, по словам вице-губернатора, снег убирается с газонов, куда его складировали за неимением других мест. При этом во дворах еще остается много работы – убрано не более 75 процентов территории.

Здесь управляющим компаниям, в чьем ведении находятся дворы, помогают с уборкой городские коммунальные службы.

Бондаренко напомнил, что убирать проезжие части дорожным службам помогали сотрудники ГИБДД, которые эвакуировали и переставляли мешающие машины. Зато, благодаря теплой погоде в Северной столице уже начали мыть улицы, чтобы очистить их от песка и грязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты просят проверить Думскую улицу после громкого ДТП на Невском
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима
Крупную нарколабораторию «накрыла» полиция на юге Петербурга
Петербургский государственный университет отметил 295-летие
Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
Годовалая девочка отравилась таблетками от головной боли в Петербурге
Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске
Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками
Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге
Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга
Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала
В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов
Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге
Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега
Росприроднадзор попросит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее