Смольный: 90 процентов улиц Петербурга очищено от снега

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-26T15:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Петербурга отчитались о результатах «уборочной» кампании. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, около 90 процентов улиц города очищено от снега. При этом с начала зимы в Северной столице выпало 159 сантиметров осадков.

- По состоянию на 25 февраля коммунальные службы вывезли 3,25 миллиона кубометров снега, - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.

Сейчас, по словам вице-губернатора, снег убирается с газонов, куда его складировали за неимением других мест. При этом во дворах еще остается много работы – убрано не более 75 процентов территории.

Здесь управляющим компаниям, в чьем ведении находятся дворы, помогают с уборкой городские коммунальные службы.

Бондаренко напомнил, что убирать проезжие части дорожным службам помогали сотрудники ГИБДД, которые эвакуировали и переставляли мешающие машины. Зато, благодаря теплой погоде в Северной столице уже начали мыть улицы, чтобы очистить их от песка и грязи.

ИСТОЧНИК KP.RU