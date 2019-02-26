В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-26T15:52:42+03:00

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Утром 26 февраля стало известно о смерти известного петербургского писателя и поэта Глеба Горбовского. Лауреату многочисленных литературных премий было 87 лет. Свои соболезнования уже выразили в «Литературной газете», где автор часто печатался.

- У нас печатались его стихи, статьи; сотрудники газеты брали у мастера интервью. Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо – сообщается на сайте «ЛГ».

Кроме коллектива «Литературной газеты», соболезнования родным покойного выразил и врио губернатора Петербурга. Александр Беглов сказал несколько теплых слов в адрес Глеба Горбовского.

- Ушел из жизни выдающийся российский, петербургский поэт и прозаик. Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Его перу принадлежат сборников стихов «Поиски тепла», «Косые сучья», «Падший ангел». В 1984 году поэт был награжден Госпремией имени Максима Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU