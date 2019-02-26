2019-02-26T15:56:30+03:00
Общество

Депутаты просят проверить Думскую улицу после громкого ДТП на Невском

В Петербурге обеспокоены появлением нового «наркотика» - шариков с веселящим газом
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге могут начать проверку Думской улицы и шариков с "веселящим" газомВ Петербурге могут начать проверку Думской улицы и шариков с "веселящим" газомФото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь на 24 февраля в Петербурге произошла страшная трагедия. Водитель на черном BMW на огромной скорости выехал на тротуар Невского проспекта и влетел в толпу людей. В итоге два человека погибли, еще двое находятся в больнице. По одной из версий, гонщик Мурад Касымов за рулем надышался веселящим газом.

Сегодня веселящий газ, а именно закись азота, в России не запрещен. Изначально он используется в медицинских целях, как анестезия или лекарственное средство. В целом оно безвредное, но при улови небольшой дозы и единоразового употребления. Но проблема в том, что купить разноцветный шарик «счастья» очень просто. На Думской улице на каждом углу стоят продавцы «кайфа» и отдают его за символическую сумму. Люди вдыхают шарики, ловят эйфорию. Но достоверно не известно, что на самом деле находится в баллонах.

- В ближайшую пятницу на заседании комитета по законодательству мы рассмотрим этот вопрос и предложим сразу несколько вариантов, которые если и не искоренят проблему в целом, то существенно сократят количество случаев, когда потребление веселящего газа приводит к трагическим последствиям, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Кроме того, депутаты хотят обратить внимание городских властей на Думскую улицу, которую местные жители прозвали «пьяным углом». По их мнению, это барное место настоящий «рассадник пьянства и вакханалии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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