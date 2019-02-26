Беглов поручил ввести станции Фрунзенского радиуса в строй до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-26T16:21:43+03:00

Беглов потребовал ввести Фрунзенский радиус в строй до конца нынешнего года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Одна из главных задач, стоящих перед правительством Санкт-Петербурга – развитие транспортной системы города. И в первую очередь это касается строительства метро, которое в последнее время сильно пробуксовывает.

- Городу нужно больше станций, нужны конкретные сроки сдачи. Мы понимаем, чтоб без развития метро нет развития Петербурга, - приводит слова Александра Беглова «Мойка 78».

При этом врио губернатора потребовал достроить Фрунзенский радиус до конца нынешнего года. «Южная», «Проспект Славы» и «Дунайский проспект» должны принять первых пассажиров – уверен глава Северной столицы.

Напомним, что по заявлению «Метростроя», открытие станций может состояться уже 1 июля. В Смольном более осторожны, и говорят о начале сентября 2019 года.

По первоначальным планам, Фрунзенский радиус должен был быть введен в строй в декабре 2018 года. Позднее Смольный разорвал контракт с «Метростроем» из-за срывов сроков, но потом власти города передумали.

ИСТОЧНИК KP.RU