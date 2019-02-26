К лету в Петербурге появится единый билет на все виды транспорта
До начала летнего сезона 2019 года в Петербурге планируется ввести единый билет на все виды транспорта, который будет работать в радиусе 30 километров от города. Это сделано как для удобства самих петербуржцев, так и для туристов, привыкших к такой системе.
- Мы должны встретить туристический сезон как цивилизованный европейский город. Не затягивайте! – приводит слова врио губернатора города ФАН.
Наказ соответствующим комитетам Смольного прозвучал на заседании правительства Петербурга, которое состоялось сегодня, 26 февраля. По замыслу инициаторов проекта, единый транспортный билет будет работать в 30-километровой зоне вокруг Санкт-Петербурга, что сделает удобными поездки, например, на дачу, ведь покупать отдельный билет на электричку не придется.
Напомним, что накануне Александр Беглов анонсировал введение с 1 мая 2019 года Единой социальной карты петербуржца.
ИСТОЧНИК KP.RU