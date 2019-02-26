2019-02-26T17:03:14+03:00
Общество

К лету в Петербурге появится единый билет на все виды транспорта

Это делается для удобства туристов, которые привыкли к подобной системе в других городах мира
Петр КИБЕР
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В Петербурге к лету введут единый билет на все виды транспорта.В Петербурге к лету введут единый билет на все виды транспорта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До начала летнего сезона 2019 года в Петербурге планируется ввести единый билет на все виды транспорта, который будет работать в радиусе 30 километров от города. Это сделано как для удобства самих петербуржцев, так и для туристов, привыкших к такой системе.

- Мы должны встретить туристический сезон как цивилизованный европейский город. Не затягивайте! – приводит слова врио губернатора города ФАН.

Наказ соответствующим комитетам Смольного прозвучал на заседании правительства Петербурга, которое состоялось сегодня, 26 февраля. По замыслу инициаторов проекта, единый транспортный билет будет работать в 30-километровой зоне вокруг Санкт-Петербурга, что сделает удобными поездки, например, на дачу, ведь покупать отдельный билет на электричку не придется.

Напомним, что накануне Александр Беглов анонсировал введение с 1 мая 2019 года Единой социальной карты петербуржца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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