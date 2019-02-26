Ирина Ган официально стала начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-26T17:47:23+03:00

Именно так указано на сайте Смольного

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Ирина Ган, которая ранее выполняла обязанности советника врио губернатора со СМИ, перешла на должность главы губернаторского аппарата. Именно ее фамилия значится в структуре Смольного, размещенной на официальном сайте городской администрации.

Заместителями Ирины Витальевны Ган указаны Ирина Щербак и Маргарита Тальнишних.

Напомним, что до пришествия в Петербург вместе с командой Александра Беглова, Ирина Ган работала директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома «Hearst Shkulev Media» (холдинг, издающий, в том числе, журналы Elle, Maxim, Psychologies, StarHit, «Антенна-Телесемь»).

Также у нового главы аппарата губернатора Петербурга есть опыт работы в должности помощника министра образования и науки России по связям с общественностью, руководителя пресс-службой партии «Гражданская платформа» прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU