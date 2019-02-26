В Петербурге появится служба социальных участковых

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-26T18:20:25+03:00

В нее будут набирать тех людей, которые готовы заботиться о пенсионерах

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Сегодня, 26 февраля, на заседании правительства Петербурга в Смольном обсуждались многие важные проблемы, большая часть из которых так или иначе имела социальную направленность. Так, был одобрен проект по созданию Центра организации социального обслуживания горожан (ЦОСО).

- Это рассматривается как этап в развитии гериатрической помощи в Санкт-Петербурге. Учреждение будет работать по принципу «единого окна», - сообщает пресс-служба городского правительства.

Но главной задачей при создании ЦОСО, является организация службы так называемых социальных участковых. По аналогии с врачами или полицейскими, социальные служащие будут знать всех пожилых граждан на своей территории, и оказывать им необходимую помощь.

По мнению врио губернатора Александра Беглова, для этой работы необходимо найти людей, которые с любовью и уважением относятся к пожилым. Это новый подход к социальной работе, и здесь подбор кадров очень важен.

ИСТОЧНИК KP.RU