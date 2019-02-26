Парк «Екатерингоф» оштрафовали на 300 тысяч за самовольное строительство
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга оштрафовала дирекцию парка «Екатерингоф» за самовольное строительство. Досталось также и компании производителю работ.
- В ходе мониторинга территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк «Екатерингоф» (Лифляндская улица, дом 12), зафиксировано возведение нежилых строений, не предусмотренных ордером ГАТИ, - сообщает пресс-служба инспекции.
Кроме того, в отсутствие разрешения от комитета по охране памятников был установлен забор.
За производство работ без соответствующего разрешения, на дирекцию парка был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Еще в 100 тысяч обошлась помощь по строительству самой подрядной организации.
Теперь руководство «Екатерингофа» должно или получить ордер на возведении построек, или снести все уже построенное.
ИСТОЧНИК KP.RU