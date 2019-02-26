На Невском проспекте микроавтобус снес столб

СЕГОДНЯ 19:43 2019-02-26T19:43:53+03:00

На Невском проспекте микроавтобус едва не вылетел на тротуар. Фото: vk.com/spb_today

Это произошло в 10 минутах от места, где лихач на «БМВ» насмерть сбил двоих пешеходов

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Сегодня в Петербурге вспоминали погибших в аварии на Невском проспекте людей. Тогда, в ночь с субботы на воскресенье, неподалеку от Московского вокзала черный «БМВ» под управлением гражданина Азербайджана снес пешеходов. Двое оказались в больнице, а двое погибли на месте. И сегодня трагедия едва не повторилась вновь.

- Снова Невский, на этот раз без жертв. Микроавтобус врезался в ограждение.

Столб в шаге от людей пролетел, - сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И хоть аварии произошли в разных местах Невского проспекта, отзвук смертельного столкновения не мог не вспомниться прохожим. Тем более, что на главной магистрали Петербурга регулярно происходят серьезные ДТП.

Так, в конце декабря пьяный водитель каршеринга протаранил ВАЗ-2104, в котором ехал 18-летний парень. От сильного удара молодой человек получил смертельные ранения. А в середине февраля аварию на пересечении Невского проспекта и улицы Марата устроил 19-летний водитель-мигрант на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU