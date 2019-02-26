На Невском проспекте микроавтобус снес столб
Сегодня в Петербурге вспоминали погибших в аварии на Невском проспекте людей. Тогда, в ночь с субботы на воскресенье, неподалеку от Московского вокзала черный «БМВ» под управлением гражданина Азербайджана снес пешеходов. Двое оказались в больнице, а двое погибли на месте. И сегодня трагедия едва не повторилась вновь.
- Снова Невский, на этот раз без жертв. Микроавтобус врезался в ограждение.
Столб в шаге от людей пролетел, - сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
И хоть аварии произошли в разных местах Невского проспекта, отзвук смертельного столкновения не мог не вспомниться прохожим. Тем более, что на главной магистрали Петербурга регулярно происходят серьезные ДТП.
Так, в конце декабря пьяный водитель каршеринга протаранил ВАЗ-2104, в котором ехал 18-летний парень. От сильного удара молодой человек получил смертельные ранения. А в середине февраля аварию на пересечении Невского проспекта и улицы Марата устроил 19-летний водитель-мигрант на такси.
ИСТОЧНИК KP.RU