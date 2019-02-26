2019-02-26T20:08:09+03:00
Общество

Стали известны районы-финалисты проекта «Твой бюджет»

Всего жители Петербурга подали более 7,5 тысяч заявок, часть из которых будет реализована
Петр КИБЕР
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В рамках проекта "Твой бюджет" жители могут предложить проект благоустройства своего района.В рамках проекта "Твой бюджет" жители могут предложить проект благоустройства своего района.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В январе 2019 года стартовал очередной сезон проекта «Твой бюджет», который направлен на то, чтобы сами жители города могли выбрать те цели, на которые стоит потратить бюджетные средства. В частности – для благоустройства их района. И сегодня, 26 февраля, стали известны районы-финалисты программы.

- Итоговый перечень районов-участников проекта «Твой бюджет – 2019» выглядит так:

1. Невский район – 911 заявок; 2. Московский район – 905 заявок; 3. Фрунзенский район – 722 заявки; 4. Василеостровский район – 613 заявок; 5. Красногвардейский район – 598 заявок; 6. Петроградский район – 571 заявка, - сообщает пресс-служба комитета по финансам.

Теперь в районах будет проведена жеребьевка, которая нужна для отбора членов районных бюджетных комиссий. А уже они определят, какие из предложений петербуржцев получат финансирование и будут реализованы на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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