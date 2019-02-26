В Пулково у гражданина Белоруссии изъяли 2 тысячи пачек сигарет, которые он вез в Грецию «для себя»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-02-26T20:27:15+03:00

Все эти сигареты гражданин Белоруссии вез "для себя". Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления ФТС.

Таможенники не поверили, что больше 40 тысяч сигарет мужчина скурит сам

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Крупную партию контрабандных сигарет задержали в Пулково сотрудники таможенного управления, которые досматривали груз пассажиров, вылетавших рейсом в Грецию. У одного из них с собой оказалось 2099 пачек незадекларированных сигарет.

- Гражданин Белоруссии в своих объяснениях указал, что табачные изделия он вез в Афины для собственного употребления, при этом товарных чеков на покупку сигарет не имел, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Но сотрудники Пулково не поверили мужчине, ведь почти 42 тысячи сигарет в одиночку скурить ему было бы очень непросто. Согласно законодательству Таможенного союза, табачные изделия белорусского производства были признаны контрабандой и изъяты.

Теперь неудачливому курильщику вдобавок придется заплатить штраф в двукратном размере стоимости контрабанды.

ИСТОЧНИК KP.RU