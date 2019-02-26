В Пулково у гражданина Белоруссии изъяли 2 тысячи пачек сигарет, которые он вез в Грецию «для себя»
Крупную партию контрабандных сигарет задержали в Пулково сотрудники таможенного управления, которые досматривали груз пассажиров, вылетавших рейсом в Грецию. У одного из них с собой оказалось 2099 пачек незадекларированных сигарет.
- Гражданин Белоруссии в своих объяснениях указал, что табачные изделия он вез в Афины для собственного употребления, при этом товарных чеков на покупку сигарет не имел, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Но сотрудники Пулково не поверили мужчине, ведь почти 42 тысячи сигарет в одиночку скурить ему было бы очень непросто. Согласно законодательству Таможенного союза, табачные изделия белорусского производства были признаны контрабандой и изъяты.
Теперь неудачливому курильщику вдобавок придется заплатить штраф в двукратном размере стоимости контрабанды.
ИСТОЧНИК KP.RU