В Петербурге уничтожили почти тонну «санкционки»

СЕГОДНЯ 21:06 2019-02-26T21:06:55+03:00

В Петербурге уничтожили почти тонну санкционного сыра и других деликатесов. Фото: Пресс-служба СЗТУ

На Выборгской таможне в специальной печи сожгли финский сыр и прочие запрещенные к ввозу продукты

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Наверняка у присутствующих сердце обливалось кровью, но ничего не поделаешь, по закону запрещенные к ввозу продукты можно только уничтожить. И через несколько минут горы финского сыра и прочих санкционных деликатесов отправились в огонь.

- Все 22 партии изъятой продукции общим весом свыше 970 килограммов были признаны таможенным органом не предназначенными для личного пользования и уничтожены путем сжигания в высокотемпературной печи, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В числе сожженных в печи оказались молочная, мясная и рыбная продукция, которую российские граждане пытались ввезти на Родину через автомобильные пункты пропуска, расположенные в зоне ответственности Выборгской таможни.

А чтобы никто не усомнился в том, что продукты действительно сожгли, процедура прошла под надзором должностных лиц и независимых свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU