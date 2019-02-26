В Петербурге уничтожили почти тонну «санкционки»
Наверняка у присутствующих сердце обливалось кровью, но ничего не поделаешь, по закону запрещенные к ввозу продукты можно только уничтожить. И через несколько минут горы финского сыра и прочих санкционных деликатесов отправились в огонь.
- Все 22 партии изъятой продукции общим весом свыше 970 килограммов были признаны таможенным органом не предназначенными для личного пользования и уничтожены путем сжигания в высокотемпературной печи, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
В числе сожженных в печи оказались молочная, мясная и рыбная продукция, которую российские граждане пытались ввезти на Родину через автомобильные пункты пропуска, расположенные в зоне ответственности Выборгской таможни.
А чтобы никто не усомнился в том, что продукты действительно сожгли, процедура прошла под надзором должностных лиц и независимых свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU