2019-02-26T21:24:01+03:00
Общество

В Петербург приехал инспектор из ЮНЕСКО

С Франческо Бандарином встретился вице-губернатор Николай Линченко
Петр КИБЕР
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В скором времени в Петербурге пройдет инспекция ЮНЕСКО.В скором времени в Петербурге пройдет инспекция ЮНЕСКО.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург, как известно, город, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, с одной стороны, почетно, но с другой накладывает особые обязательства, в частности по сохранению вида и образа застройки. Сегодня в Северную столицу пожаловал инспектор из всемирно известной организации.

- Франческо Бандарин является выдающимся экспертом в области сохранения исторических городских ландшафтов. Он знаком со спецификой Петербурга так дважды – в 2009-2010 годах - находился в составе мониторинговых миссий в городе, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодняшний визит эксперта ЮНЕСКО в Петербург является подготовительным этапом к мониторинговой миссии, которая будет работать в центре города на Неве с 19 по 23 марта. Специалисты оценят состояние, сохранность памятников архитектуры, а также ход реставрационных работ.

Сегодня, 26 февраля, Франческо Бандарин осмотрел стадион «Санкт-Петербург», общественно-деловой комплекс «Лахта-центр», Пулковскую обсерваторию, парк Александрино и после встретился с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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