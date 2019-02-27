2019-02-27T07:54:08+03:00
Общество

Погода на 27 февраля в Петербурге: Среда будет облачной

Под конец зимы в Северной столице ожидается мокрый снег
Лилия КОЗЛОВА
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В среду, 27 февраля, в Петербурге будет облачно и мокрый снегВ среду, 27 февраля, в Петербурге будет облачно и мокрый снегФото: Олег ЗОЛОТО
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Зима в Петербурге начинает постепенно отступать. Жители города уже давно не наблюдали сильные снегопады, сугробы на улицах уменьшились, а на тротуарах давно уже стал проглядывать асфальт. В среду, 27 февраля, погода в Северной столице будет облачная, ожидаются небольшие осадки днем.

- В ночь на 27 февраля в Петербурге стояли 5-7 градусные морозы. Утром, пока воздух еще не успел прогреться, отметка на столбике термометра застыла на -4 градусах. Уже к середине дня температура в городе составил 1-3 градуса выше нуля и продержится до самой ночи, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утром в небе над Петербургом будет небольшая облачность. К полудню облака сгустятся. Возможны в некоторых районах даже осадки в виде мокрого снега. При этом в Северной столице подует легкий юго-западный ветер.

В четверг, 28 февраля, в Петербурге стоит ожидать целый день снег с дождем. Температура воздуха при этом будет держаться на уровне от ноля до плюс 2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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