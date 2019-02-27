Старинные витражи в доме на Петроградке заменили на стеклопакеты

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-27T08:29:23+03:00

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Роскошные окна двух парадных лестниц дома Петрова на Пионерской улице, 22 в Петербурге после ремонта фасада здания утрачены. На месте старинных витражей с затейливыми узорами теперь стоят обычные окна в пластиковых рамах. Местные жители, активисты и защитники культурного наследия не смогли пройти мимо такого отношения к историческому памятнику.

Дом Петрова на Петроградской стороне в Петербурге является объектом культурного наследия. В соответствии с распоряжением КГИОП витражи парадных лестниц должны охраняться. Но как рассказали местные жители, с июня 2018 по январь 2019 годов на фасаде дома проводился ремонт, в ходе которого старинные рамы были демонтированы.

Узорчатые стекла (слева) заменили на обычные стеклопакеты (справа)Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- На портале КГИОП нет историко-культурной экспертизы на проект работ. А значит, не было и согласованной документации на работы по сохранению, - рассказали в всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

Узнав об этом, прокуратура Петербурга начала проверку. По ее окончанию будет принято решение о принятии мер, направленных на восстановление дома Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU