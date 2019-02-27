Ночью спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире в Московском районе

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-27T08:50:13+03:00

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Жителям дома 11 на Звездной улице в Московском районе Петербурга в ночь на 27 февраля было не до сна. Около трех часов после полуночи в одной из трехкомнатных квартир жилого здания начался пожар. Спасатели незамедлительно приехали на вызов и до четырех утра тушили огонь.

- В 3:34 часа ночи в среду на телефон диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре. Горела квартира в доме 11, корпус 2, по Звездной улице, - сообщили в главном управлении МЧС Петербурга.

На место происшествия быстро выехали пожарные. Прибыв к нужному дому, они увидели языки пламени в окне одной из квартир. Оказалось, что огонь вспыхнул на кухне в трехкомнатной квартире. Пламя успело поглотить три квадратных метра обстановки.

Эвакуировав людей в безопасное место, спасатели принялись тушить пожар. Этим занимались 10 человек личного состава и две единицы специальной техники. К 3:53 опасность была устранена.

На данный момент сведения о пострадавших в результате ЧП уточняются. По какой причине возник пожар, так же выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU