Полиция Петербурга задержала мужчину, напавшего в лифте на пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-27T10:11:48+03:00

В Петербурге ранее судимый мужчина ограбил пенсионерку, напав на нее в лифте Фото: Артем КИЛЬКИН

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80-летняя пенсионерка, жительница Петербурга стала жертвой жестокого грабителя. Возвращаясь домой, женщина собиралась зайти в лифт, но у самых дверей на нее напал неизвестный мужчина, повалил на пол и стал избивать. После этого он схватил сумку и скрылся.

- 26 февраля 2019 года в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась пожилая женщина, которая рассказала о своей беде. По ее словам, в доме по улице Капитанская в кабиле лифта на нее напал мужчина. Избив женщину, от отобрал у нее сумку и сбежал, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В сумке пенсионерки были документы, деньги и мобильный телефон. Всего ущерб составил 38 тысяч рублей. Полиция устроила проверку и возбудила уголовное дело.

Во вторник, 26 февраля, правоохранители задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался 40-летний мужчина, который уже имеет за плечами судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU