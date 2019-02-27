Гадалка сняла с петербурженки порчу вместе ювелирными украшениями на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-27T10:23:02+03:00

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Жительница Петербурга осталась без дорогих ювелирных украшений, зато с чистой аурой. Уличная гадалка как только увидела 24-летнюю петербурженку, сразу увидела на ней порчу. «Сердечная» женщина предложила помочь несчастной и пообещала снять с нее весь негатив. За «небольшую» плату.

- 22 февраля в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что у дома по Кадетской линии отдала незнакомой ей женщине ювелирные украшения общей стоимостью 150 тысяч рублей. Как она пояснила, золото-бриллианты должны были помочь снять с нее порчу, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Помог ли девушке сеанс «гадалки», сказать трудно. По всей видимости, «порча» так и осталась на петербурженке, так как в итоге она осталась без своих ценных вещей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Сейчас полиция проводит проверку случившегося и занимается розыском «экстрасенса» с украшениями.

ИСТОЧНИК KP.RU