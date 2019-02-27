2019-02-27T10:52:37+03:00
Происшествия

Юная жительница Петербурга совращала 12-летнего мальчика

В поселке Металлострой задержали 18-летнюю любительницу детской порнографии
Лилия КОЗЛОВА
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В поселке Металлострой задержали 18-летнюю деву за совращение 12-летнего подросткаВ поселке Металлострой задержали 18-летнюю деву за совращение 12-летнего подросткаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Молодую девушку, проживающую в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга, задержала 25 февраля полиция. Наручники на 18-летней оказались по подозрению в развращению школьника. По словам местных жителей, девушка распространяла в социальных сетях детскую порнографию и даже совратила 12-летнего мальчика.

- На 18-летнюю девушку начали поступать жалобы со стороны местных жителей. По словам одной из них, 21 ноября 2018 года подозреваемая рассылала порнографические картинки и видео в социальной сети «ВКонтакте» детям, - сообщают «Невские новости».

После жалоб в полицию обратилась еще одна женщина. Она оказалась матерью 12-летнего мальчика. По ее словам, та самая 18-летняя также в ноябре 2018 года совершала развратные действия сексуального характера в отношении ее сына.

Правоохранители задержали подозреваемую и возбудили два уголовных дела за развратные действия и половое сношение с несовершеннолетним. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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