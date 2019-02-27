2019-02-27T11:36:44+03:00
Происшествия

В Петербурге с утра снова массово эвакуируют школы

Волна «минирований» в Северной столице продолжается 27 февраля
Лилия КОЗЛОВА
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Утром 27 февраля в Петербурге снова прошла волна массовых эвакуацийУтром 27 февраля в Петербурге снова прошла волна массовых эвакуацийФото: СОЦСЕТИ
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Начавшаяся почти две недели назад 16 февраля волна эвакуаций в Петербурге все никак не закончится. В среду утром, 27 февраля, пришлось прервать уроки в десятках школ. Учеников начали выводить на улицы после первого урока. По всей видимости, тот, кто рассылает письма с угрозами, продолжает свою деятельность.

- Пора отдельный паблик заводить «Эвакуации в СПб», - сетуют обеспокоенные петербуржцы в социальных сетях. – Кто-нибудь может объяснить, что происходит?

Действительно, массовые эвакуации в Петербурге приобрели вид настоящей стихии. Сотни организаций, учреждений, больниц, школ, детских садов, банков, торговых центров не могут спокойно функционировать из-за постоянных тревог.

Утром 27 февраля были эвакуированы школы: 54, 64, 200, 208, 271, 293, 291, 375, 385, 394, 546, 549. Причем некоторые из них за последние полторы недели получали письма с угрозами по пять раз. Все это очень сильно нарушает учебный процесс, так как зачастую учителям приходится отпускать детей домой.

Также утром в среду был эвакуирован и торговый центр «Июнь» на юге Петербурга. Когда закончился эта безумная волна, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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