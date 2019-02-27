В Приморском районе обустроят сквер со спортивной площадкой

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-27T11:57:47+03:00

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Жители Приморского района Петербурга проявили инициативу и добились того, чтобы рядом с ними появился зеленый сквер. Расположен он будет на Туристской улице недалеко от дома № 12 на месте небольшого пустыря. Вместо травы и вытоптанных дорожек теперь там появится облагороженная территория для прогулок и занятий спортом. В среду, 27 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил место будущего сквера.

- Такие хорошие проекты нужно реализовывать и в других местах, - высказал мнение градоначальник.

По плану, проект обустройства сквера будет проходить с 15 июня до 15 августа 2019 года. Всего рабочие облагородят 5,3 тысяч квадратных метров: озеленят газон, вымостят дорожки тротуарной плиткой, возведут спортивную площадку. По всей зоне отдыха будут стоять скамейки.

Также врио губернатора дал поручение председателю комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрею Бондарчуку, чтобы под его руководством было обустроено наружное освещение. Срок Беглов дал до 1 сентября 2019 года.

По мнению Беглова, новые районы Петербурга нельзя называть «спальными». Правильное название для них – районы развития, и они должны быть комфортными для местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU