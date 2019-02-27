Петербуржец переделал квартиру под хостел и сдавал ее посуточно

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-27T14:04:07+03:00

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Предприимчивый житель Петербурга решил подзаработать на собственном жилье. Свою квартиру в Центральном районе города он переоборудовал и превратил в хостел. Мини-отель назвал SOLO и стал сдавать его посуточно. Однако в скором времени на хостел поступил иск с требованием прекратить использовать жилое помещение не по назначению.

- Прокуратура Центрального района провела проверку и выяснила, что мини-отель работал с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, жилищного законодательства, правил предоставления гостиничных услуг и правил пользования жилыми помещениями, - пояснили в прокуратуре Петербурга.

В итоге иск дошел до суда и был удовлетворен. Деятельность хостела прекращена. Но сначала петербуржец не согласился с таким решением и попытался его обжаловать. Однако в феврале 2019 года судебная коллегия по гражданским делам оставила это решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, признав исковые требования прокурора правомерными.

ИСТОЧНИК KP.RU