2019-02-27T15:12:08+03:00
Происшествия

При попытке помириться бывший муж насмерть забил жительницу Мурино утюгом

Тело женщины было обнаружено в ее квартире 25 февраля
Петр КИБЕР
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В Мурино бывший муж убил супругу утюгом при попытке помириться.В Мурино бывший муж убил супругу утюгом при попытке помириться.Фото: Александр ГЛУЗ
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Следственное управление Следкома РФ по Ленинградской области завело уголовное дело по факту смерти 44-летней жительницы Мурино, тело которой было обнаружено в ее собственной квартире 25 февраля. Вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался бывший муж женщины.

- По версии следствия, подозреваемый приехал в гости к своей бывшей жене. В ходе конфликта мужчина избил женщину, нанеся ей несколько ударов утюгом и ножом по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, злоумышленник скрылся, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

По некоторой информации, экс-супруг решил помириться с бывшей женой накануне 23 февраля, но противоречия были слишком серьезными и мирный поначалу разговор перерос в скандал. А там мужчина уже не сдержался и забил бывшую жену до смерти тем, что подвернулось под руку.

Позднее подозреваемого задержали полицейские. В отношении него возбуждено дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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