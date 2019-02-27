2019-02-27T15:32:06+03:00
Общество

В «спальных районах» Петербурга будут развивать инфраструктуру и улучшать благоустройство

Развитие общественных пространств должно повысить статус отдаленных от центра города территорий
Петр КИБЕР
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Петербургским "спальным районам" повысят статус за счет благоустройства.Петербургским "спальным районам" повысят статус за счет благоустройства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Спальный район» - это как приговор. Все районы, оканчивающиеся на «о» - Купчино, Колпино, Юнтолово, как, впрочем и другие, жители центра Северной столицы свысока считают этакой петербургской провинцией. Но власти города решили бороться со стереотипами и повышать статус окраин.

- Неправильно называть новые районы спальными. Это должны быть районы развития, и их необходимо делать комфортными для жителей, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

О том, что в разных частях города необходимо развивать общественные пространства, глава Северной столицы заявил во время традиционного рабочего объезда, который сегодня проходил в Приморском районе. Здесь, на углу Туристской и Школьной улиц к августу появится благоустроенный сквер с детской площадкой.

- Такие хорошие проекты нужно реализовывать и в других местах, - заявил врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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