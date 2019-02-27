В «спальных районах» Петербурга будут развивать инфраструктуру и улучшать благоустройство

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-27T15:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

«Спальный район» - это как приговор. Все районы, оканчивающиеся на «о» - Купчино, Колпино, Юнтолово, как, впрочем и другие, жители центра Северной столицы свысока считают этакой петербургской провинцией. Но власти города решили бороться со стереотипами и повышать статус окраин.

- Неправильно называть новые районы спальными. Это должны быть районы развития, и их необходимо делать комфортными для жителей, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

О том, что в разных частях города необходимо развивать общественные пространства, глава Северной столицы заявил во время традиционного рабочего объезда, который сегодня проходил в Приморском районе. Здесь, на углу Туристской и Школьной улиц к августу появится благоустроенный сквер с детской площадкой.

- Такие хорошие проекты нужно реализовывать и в других местах, - заявил врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU