Георгий Полтавченко получил от ЗакСа награду за вклад в развитие Петербурга
Сегодня, 27 февраля, в здании петербургского парламента награждали человека, семь лет руководившего городом на Неве. Почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» получил Георгий Полтавченко.
- Уважаемый Георгий Сергеевич! В традициях ленинградской – петербургской политики всегда должно быть золотое правило: говорить «спасибо» людям, которые внесли громадный вклад в развитие города, - приводит слова спикера ЗакСа Вячеслава Макарова пресс-служба парламента.
По мнению Макарова, именно благодаря усилиям Георгия Полтавченко Петербург сумел пережить трудный санкционный период и не потерять темпов развития экономики.
Поздравил предшественника с наградой и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он поблагодарил Георгия Полтавченко за работу и пожелал ему успехов на посту председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.
А сам экс-губернатор города заявил, что для него было высшим счастьем в течение семи лет служить Петербургу и петербуржцам.
ИСТОЧНИК KP.RU