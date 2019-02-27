Георгий Полтавченко получил от ЗакСа награду за вклад в развитие Петербурга

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-27T16:09:35+03:00

Георгий Полтавченко получил награду за вклад в развитие Петербурга. Фото: Тимур ХАНОВ

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Сегодня, 27 февраля, в здании петербургского парламента награждали человека, семь лет руководившего городом на Неве. Почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» получил Георгий Полтавченко.

- Уважаемый Георгий Сергеевич! В традициях ленинградской – петербургской политики всегда должно быть золотое правило: говорить «спасибо» людям, которые внесли громадный вклад в развитие города, - приводит слова спикера ЗакСа Вячеслава Макарова пресс-служба парламента.

По мнению Макарова, именно благодаря усилиям Георгия Полтавченко Петербург сумел пережить трудный санкционный период и не потерять темпов развития экономики.

Поздравил предшественника с наградой и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он поблагодарил Георгия Полтавченко за работу и пожелал ему успехов на посту председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.

А сам экс-губернатор города заявил, что для него было высшим счастьем в течение семи лет служить Петербургу и петербуржцам.

ИСТОЧНИК KP.RU