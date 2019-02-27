«Зенит» поздравил Семака с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-27T16:39:16+03:00

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Меньше года назад Сергей Семак стал главным тренером петербургского «Зенита», но и сами футболисты и фанаты привыкли к наставнику как к родному. А сегодня, 27 февраля, на базе команды в Удельной, Семака поздравляли с днем рождения.

- Уважаемый Сергей Богданович! Мы желаем Вам новых успехов и побед вместе с «Зенитом»! Уверены, под Вашим руководством команда сумеет достичь самых высоких целей! – говорится на сайте петербургского клуба.

Но это сухие и официальные слова, а гораздо более теплая атмосфера была на тренировочном поле. Для Семака, невзирая на его должность, устроили «коридор» с дружескими шлепками по спине.

- Сильнее, сильнее, не жалейте, - подбодрил своих игроков сам тренер.

Позднее поздравил Семака и новый президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он вручил Сергею Богдановичу именной свитер хоккейного клуба СКА (ранее Мевдведев был его президентом), а также бутылку дорогого алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU