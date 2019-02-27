2019-02-27T16:39:16+03:00
Спорт

«Зенит» поздравил Семака с днем рождения

Сегодня главному тренеру сине-бело-голубых исполнилось 43 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
Сегодня Сергею Семаку исполнилось 43 года.Сегодня Сергею Семаку исполнилось 43 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Меньше года назад Сергей Семак стал главным тренером петербургского «Зенита», но и сами футболисты и фанаты привыкли к наставнику как к родному. А сегодня, 27 февраля, на базе команды в Удельной, Семака поздравляли с днем рождения.

- Уважаемый Сергей Богданович! Мы желаем Вам новых успехов и побед вместе с «Зенитом»! Уверены, под Вашим руководством команда сумеет достичь самых высоких целей! – говорится на сайте петербургского клуба.

Но это сухие и официальные слова, а гораздо более теплая атмосфера была на тренировочном поле. Для Семака, невзирая на его должность, устроили «коридор» с дружескими шлепками по спине.

- Сильнее, сильнее, не жалейте, - подбодрил своих игроков сам тренер.

Позднее поздравил Семака и новый президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он вручил Сергею Богдановичу именной свитер хоккейного клуба СКА (ранее Мевдведев был его президентом), а также бутылку дорогого алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картину «Оплакивание Христа» повесили в Эрмитаже
От станции «Царское Село» до района Славянка в Пушкине проложат велодорожку
Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе «Кола»
Георгий Полтавченко получил от ЗакСа награду за вклад в развитие Петербурга
В «спальных районах» Петербурга будут развивать инфраструктуру и улучшать благоустройство
При попытке помириться бывший муж насмерть забил жительницу Мурино утюгом
Петербуржец переделал квартиру под хостел и сдавал ее посуточно
За три года в экономику Петербурга инвестировано более 2 трлн рублей
«Мост глупости» в Петербурге «поймал» трактор с сеном
Студия Михалкова ответит за загрязнение рек и каналов в Петербурге
В Приморском районе обустроят сквер со спортивной площадкой
В Петербурге с утра снова массово эвакуируют школы
Юная жительница Петербурга совращала 12-летнего мальчика
Гадалка сняла с петербурженки порчу вместе ювелирными украшениями на 150 тысяч рублей
Полиция Петербурга задержала мужчину, напавшего в лифте на пенсионерку