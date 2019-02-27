2019-02-27T16:59:12+03:00
Происшествия

Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе «Кола»

Авария произошла днем 27 февраля в Волховском районе Ленинградской области
Петр КИБЕР
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На трассе "Кола" в лобовом столкновении с грузовиком погибли водитель и два пассажира микроавтобуса. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛОНа трассе "Кола" в лобовом столкновении с грузовиком погибли водитель и два пассажира микроавтобуса. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО
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Смертельное ДТП произошло днем 27 февраля в Волховском районе Ленинградской области. Около 15:15 на 112 километре Мурманского шоссе (федеральная автодорога «Кола») лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и самосвал марки «МАН».

- В результате аварии получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте водитель и двое пассажиров «Фольксвагена», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что все погибшие – мужчины. Травмы средней степени тяжести получил и водитель большегруза. Его срочно госпитализировали прибывшие на место трагедии медики.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина и врезалась в грузовик. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники дорожной полиции, которые установят все обстоятельства и причины смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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