Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе «Кола»
Смертельное ДТП произошло днем 27 февраля в Волховском районе Ленинградской области. Около 15:15 на 112 километре Мурманского шоссе (федеральная автодорога «Кола») лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и самосвал марки «МАН».
- В результате аварии получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте водитель и двое пассажиров «Фольксвагена», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что все погибшие – мужчины. Травмы средней степени тяжести получил и водитель большегруза. Его срочно госпитализировали прибывшие на место трагедии медики.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина и врезалась в грузовик. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники дорожной полиции, которые установят все обстоятельства и причины смертельной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU