2019-02-27T18:13:15+03:00
Звезды

Картину «Оплакивание Христа» повесили в Эрмитаже

Полотно из Александро-Невской лавры разместили в Николаевском зале Зимнего дворца
Петр КИБЕР
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"Оплакивание Христа" привезли в Эрмитаж из Александро-Невской лавры. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа."Оплакивание Христа" привезли в Эрмитаж из Александро-Невской лавры. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа.
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2 марта в Государственном Эрмитаже открывается выставка «Якоб Йорданс (1593—1678). Картины и рисунки из собраний России». Посетители смогут увидеть 19 картин и 30 рисунков, принадлежащим руке мастера. А главной «звездой» станет «Оплакивание Христа», которую привезли в музей из Александро-Невской лавры.

- Полотно уже разместили в Николаевском зале Зимнего дворца, - сообщает пресс-служба музея.

Это первый случай, когда картину вывезли за пределы Троицкого собора Александро-Невской лавры. Также на выставке будут представлены работы, предоставленные Эрмитажу Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Нижегородским государственным художественным музеем и Пермской государственной художественной галереей.

Выставка станет первой в России масштабной экспозицией творчества Якоба Йорданса - одного из значительных фламандских живописцев XVII века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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