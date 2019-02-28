Погода на 28 февраля в Петербурге: Облачно и мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-28T07:55:47+03:00

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Ура! Наконец-то на календаре 28 февраля – последний зимний день. Этим утром в Петербурге будет сравнительно теплая погода. Как минимум, отметка на столбике термометра будет держаться выше ноля. В течение дня возможны осадки, но не в больших количествах.

- В четверг, 28 февраля, в Петербурге температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне от нуля до плюс 2 градусов. К вечеру в Северной столице похолодает до минусовой температуры, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

День обещает быть облачным. Утром в Петербурге недолго будет идти мокрый снег, в некоторых районах возможен дождь. Днем осадков не предвещается, но уже к вечеру снова выпадет снег. Ветер западный умеренный. Ближе к концу дня подует с севера, в отдельный районах порывы до сильного 7-12 метров в секунду.

Несмотря на то, что сегодня последний день календарной зимы, фактически она еще продержится какое-то время. Первые весенние дни принесут в Петербург похолодание. В пятницу, 1 марта, синоптики обещают температуру воздуха до минус 4-6 градусов, а 2 марта до 2-4 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU