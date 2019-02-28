2019-02-28T10:17:09+03:00
Общество

На культурном форуме Петербурга могут появиться платные мероприятия

Торжественное открытие форума состоится на сцене Мариинского театра
Лилия КОЗЛОВА
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Культурный форум в 2019 году может включить платные мероприятияКультурный форум в 2019 году может включить платные мероприятияФото: Александр ГЛУЗ
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Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести платные пакеты культурных мероприятий на Петербургском культурном форуме. Они будут включать в себя посещение различных концертов, например, в Мариинском театре, выставок и других событий. Об этом министр заявил во время заседания в Российском фонде культуры 27 февраля.

- Нужно подумать о введении платных пакетов, дающих право на посещение эксклюзивных мероприятий культурного форума, - сказал Мединский.

Кроме того, он дал распоряжение включить в KPI работы дирекции по увеличению внебюджетных доходов за счет продажи печатной и сувенирной продукции на форуме.

В этом году на культурном форуме будет уделено особое внимание Году театра, который как раз проходит в России в 2019 году. Торжественное открытие всего мероприятия пройдет на сцене Мариинского театра, где состоится подведение итогов Театральной олимпиады и марафона.

VIII Петербургский международный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Ожидается, что в этом году на нем будет более 30 тысяч участников. Среди стран-гостей будут Германия, Китай и Турция со своей специальной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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