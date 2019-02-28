Пожарные спасли пожилую женщину из огня на Апрельской улице

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-28T08:49:13+03:00

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Спасатели МЧС в ночь на четверг, 28 февраля, вывели из горящей квартиры на Апрельской улице пожилую женщину. Пожар в Красногвардейском районе начался в полночь. В тот момент, когда огонь начал распространяться, старушка спала, а после оказалась без сознания.

- Сообщение о пожаре в доме 3 на Апрельской улице поступило в 00:15 часов 28 февраля. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Прибыв на указанный адрес, они увидели, что на шестом этаже четырнадцатиэтажного дома горит двухкомнатная квартира, - сообщили в МЧС Петербурга.

В квартире в момент пожара находилась женщина. Но так просто до нее спасателям добраться не удалось, так как огонь охватил входную дверь. По рассказам очевидцев, пожарным пришлось обесточить здание, чтобы предотвратить короткое замыкание.

Пожилая хозяйка квартиры была спасена. Она была без сознания, ее быстро погрузили в машину скорой, где врачи оказали ей первую помощь. Жильцов соседних квартир тоже эвакуировали. Тех, кто не успел сбежать сам с места ЧП, спускали на пожарном подъемнике.

В течение полутора часов пожарные пытались справиться с огнем. Когда к 1:51 часа огонь был ликвидирован, оказалось, что обгорела входная дверь квартиры и обстановка на площади двух квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 16 человек личного состава МЧС и четыре спецмашины.

Информация о состоянии пострадавших уточняется, о причинах возгорания тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU