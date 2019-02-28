2019-02-28T09:05:58+03:00
Происшествия

В ночном ДТП на КАД погибли два человека

Автомобиль наехал на препятствие возле съезда на Парашютную улицу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ночью 28 февраля на КАД произошло смертельное ДТПНочью 28 февраля на КАД произошло смертельное ДТПФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью 28 февраля в Петербурге в автомобильной катастрофе трагически погибли два человека: мужчина и женщина. ДТП произошло во втором часу после полуночи в Выборгском районе на кольцевой автодороге. Участником аварии оказалась только одна машина, в которой и находились оба петербуржца.

- В 1:30 часов в ночь на четверг, 28 февраля, в Выборгском районе Петербурга на 11 километре внутреннего кольца КАД рядом со съездом на Парашютную улицу произошло ДТП. Водитель автомобиля марки «Шевроле Лачетти» не заметил препятствие в виде пластмассовых отбойников вдоль дороги и наехал на них, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Судя по опубликованному в соцсети видео, после столкновения с препятствием, машину начало сильно мотать. По дороге на несколько метров раскиданы куски пластмассы, а также каких-то частей автомобиля.

В Петербурге на КАД у съезда на Парашютную улицу произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, в 7:30 утра сотрудники дорожной полиции еще продолжали работу на месте ДТП. Тела погибших так и лежат на дороге.

Личности погибших на данный момент устанавливаются. На вид мужчине и женщине по 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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