Безопасный переход через железнодорожные пути на Туристской появится не раньше 2022 года

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-28T10:10:09+03:00

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Безопасный переход через железнодорожные пути на Туристской улице в Приморском районе Петербурга должен все же появиться, но не раньше 2022 года, когда будет построена станция метро «Туристская». Печально известная история этого места уже много лет не оставляет местных жителей. Ежегодно на этом переходе гибнут люди, которые не слышат или не замечают приближения поезда. Так в 2017 году под колесами электропоезда оказались семь человек.

Однако местные жители, узнав об этой новости почему-то не очень обрадовались, хоть и ведут войду со всеми инстанциями за безопасный переход вот уже много лет.

- Как вообще связаны метро «Туристская», сроки строительства которой туманны, а находиться она должна на пересечении с Богатырским проспектом и сам переход?, - задался вопросом житель Приморского района.

Дело в том, что сам опасный переход, где гибнут люди, находится далеко от места, где планируется открытие метро. Кроме того, после того, как открыли вестибюль станции «Беговая», который находится в непосредственной близости, поток пешеходов, проходящих через «смертельные» железнодорожные пути, значительно увеличился.

ИСТОЧНИК KP.RU