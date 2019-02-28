2019-02-28T10:10:09+03:00
Общество

Безопасный переход через железнодорожные пути на Туристской появится не раньше 2022 года

Его строительство будет идти параллельно с возведением станции метро «Туристская»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Безопасный переход на Туристской построят не раньше 2022 годаБезопасный переход на Туристской построят не раньше 2022 годаФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Безопасный переход через железнодорожные пути на Туристской улице в Приморском районе Петербурга должен все же появиться, но не раньше 2022 года, когда будет построена станция метро «Туристская». Печально известная история этого места уже много лет не оставляет местных жителей. Ежегодно на этом переходе гибнут люди, которые не слышат или не замечают приближения поезда. Так в 2017 году под колесами электропоезда оказались семь человек.

Однако местные жители, узнав об этой новости почему-то не очень обрадовались, хоть и ведут войду со всеми инстанциями за безопасный переход вот уже много лет.

- Как вообще связаны метро «Туристская», сроки строительства которой туманны, а находиться она должна на пересечении с Богатырским проспектом и сам переход?, - задался вопросом житель Приморского района.

Дело в том, что сам опасный переход, где гибнут люди, находится далеко от места, где планируется открытие метро. Кроме того, после того, как открыли вестибюль станции «Беговая», который находится в непосредственной близости, поток пешеходов, проходящих через «смертельные» железнодорожные пути, значительно увеличился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На КАД BMW врезался в бордюр и «прилег» на крышу
В ночном ДТП на КАД погибли два человека
Пожарные спасли пожилую женщину из огня на Апрельской улице
На культурном форуме Петербурга могут появиться платные мероприятия
Погода на 28 февраля в Петербурге: Облачно и мокрый снег
В Красном Селе «БМВ» насмерть сбила 28-летнего мужчину
В Приморском районе возобновилось строительство проблемного ЖК «Новая Каменка»
Петербуржец заплатил долги по алиментам, чтобы вернуть водительские права
Орнитологи предупреждают: не подбирайте совят, с ними все хорошо
Волейбольный "Зенит" выиграл шестой подряд в Лиге чемпионов и избежал встречи с "Зенитом-Казань
Все картины Куинджи, в том числе «Ай-Петри. Крым», вернулись в Русский музей
В Выборге устроят зимний рыцарский турнир и откроют тайный ход для экскурсий
Картину «Оплакивание Христа» повесили в Эрмитаже
От станции «Царское Село» до района Славянка в Пушкине проложат велодорожку
Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе «Кола»
«Зенит» поздравил Семака с днем рождения
Георгий Полтавченко получил от ЗакСа награду за вклад в развитие Петербурга
В «спальных районах» Петербурга будут развивать инфраструктуру и улучшать благоустройство
При попытке помириться бывший муж насмерть забил жительницу Мурино утюгом
Петербуржец переделал квартиру под хостел и сдавал ее посуточно
За три года в экономику Петербурга инвестировано более 2 трлн рублей
«Мост глупости» в Петербурге «поймал» трактор с сеном
Студия Михалкова ответит за загрязнение рек и каналов в Петербурге
В Приморском районе обустроят сквер со спортивной площадкой
В Петербурге с утра снова массово эвакуируют школы
Юная жительница Петербурга совращала 12-летнего мальчика
Гадалка сняла с петербурженки порчу вместе ювелирными украшениями на 150 тысяч рублей
Полиция Петербурга задержала мужчину, напавшего в лифте на пенсионерку