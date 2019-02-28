2019-02-28T10:27:09+03:00
Происшествия

На КАД BMW врезался в бордюр и «прилег» на крышу

На месте ДТП в Петербурге дежурит машина полиции [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на КАД в ПетербургеАвтомобиль врезался в ограждение и перевернулся на КАД в ПетербургеФото: Сергей ГАПОН
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Вторая серьезная авария произошла в ночь на четверг, 28 февраля, на КАД в Петербурге. Недалеко от съезда на Комендантский проспект автомобиль марки BMW X6 врезался в ограждение, перевернулся и остался лежать на крыше. Что случилось с водителем машины, на данный момент не известно.

- Судя по характеру повреждений кузова автомобиля, он перевернулся не один раз, прежде чем остановиться на крыше, - сообщил «КП-Петербург» очевидец.

С левой стороны кольцевой дороги был поврежден бордюр. По всей видимости, именно на него и наехал водитель перед тем, как перевернулся автомобиль. По версии очевидца, автолюбитель не справился с управлением, либо его подрезал какой-то другой автомобилист.

Водитель БМВ не справился с управлением.

Других участников ДТП на месте не было. В тот момент, когда очевидец снял перевернутый автомобиля, рядом стояла машина полиции. Скорой уже не было. Водителя BMW тоже. О том, что случилось с автомобилистом, не известно. По все видимости, медики уже увезли его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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