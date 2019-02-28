На КАД BMW врезался в бордюр и «прилег» на крышу
Вторая серьезная авария произошла в ночь на четверг, 28 февраля, на КАД в Петербурге. Недалеко от съезда на Комендантский проспект автомобиль марки BMW X6 врезался в ограждение, перевернулся и остался лежать на крыше. Что случилось с водителем машины, на данный момент не известно.
- Судя по характеру повреждений кузова автомобиля, он перевернулся не один раз, прежде чем остановиться на крыше, - сообщил «КП-Петербург» очевидец.
С левой стороны кольцевой дороги был поврежден бордюр. По всей видимости, именно на него и наехал водитель перед тем, как перевернулся автомобиль. По версии очевидца, автолюбитель не справился с управлением, либо его подрезал какой-то другой автомобилист.
Водитель БМВ не справился с управлением.
Других участников ДТП на месте не было. В тот момент, когда очевидец снял перевернутый автомобиля, рядом стояла машина полиции. Скорой уже не было. Водителя BMW тоже. О том, что случилось с автомобилистом, не известно. По все видимости, медики уже увезли его в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU