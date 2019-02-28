Подросток, угрожая ножом, требовал у своей бабушки деньги в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-28T11:07:05+03:00

Подросток напал на свою бабушку с ножом, требуя у нее деньги Фото: Иван ВИСЛОВ

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Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга задержали подростка, который подозревается в разбойном нападении на собственную бабушку. 17-летний парень решил, что угрозами он сможет вытрясти из старушки деньги.

- 27 февраля около часа дня в квартире многоэтажного дома на улице Партизана Германа в Красносельском районе 17-летний безработный парень, который живет вместе со своей бабушкой, напал на 77-летнюю женщину, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Молодой человек схватил нож и стал размахивать им перед своей пожилой родственницей, требуя отдать ему деньги. Однако 77-летняя пенсионерка дала отпор своему внуку и обратилась в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали парня, который пытался скрыться рядом со своим домом. На недобросовестного внука заведено уголовное дело. Сейчас бабушка находится в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU