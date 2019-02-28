Подросток, угрожая ножом, требовал у своей бабушки деньги в Петербурге
Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга задержали подростка, который подозревается в разбойном нападении на собственную бабушку. 17-летний парень решил, что угрозами он сможет вытрясти из старушки деньги.
- 27 февраля около часа дня в квартире многоэтажного дома на улице Партизана Германа в Красносельском районе 17-летний безработный парень, который живет вместе со своей бабушкой, напал на 77-летнюю женщину, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Молодой человек схватил нож и стал размахивать им перед своей пожилой родственницей, требуя отдать ему деньги. Однако 77-летняя пенсионерка дала отпор своему внуку и обратилась в полицию.
Прибывшие на место правоохранители задержали парня, который пытался скрыться рядом со своим домом. На недобросовестного внука заведено уголовное дело. Сейчас бабушка находится в безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU