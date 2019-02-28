2019-02-28T11:25:29+03:00
Происшествия

Мать продала петербурженке новорожденного сына за 6 тысяч рублей

Обе женщины предстанут перед судом Петербурга за торговлю людьми
Лилия КОЗЛОВА
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Мать новорожденного обвиняется в продаже сына за 6 тысяч рублей в ПетербургеМать новорожденного обвиняется в продаже сына за 6 тысяч рублей в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница города Пенза продала петербурженке своего новорожденного ребенка. Маленького сына мать оценила всего в шесть тысяч рублей. Об этом стало известно в четверг, 28 февраля. Теперь обе женщины, обвиняемые в торговле людьми, предстанут перед Фрунзенским судом Петербурга.

- По версии следствия, беременная жительница Пензы, будучи беременной, с февраля по март 2018 года занялась поиском женщины, которая купила бы ее новорожденного ребенка. В итоге она нашла такую в Петербурге, - сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Роды должны были случиться в марте 2018 года. Женщины продумали план и договорились, что беременная приедет в Петербург и получит документы на имя петербурженки для того, чтобы предоставить их в роддоме.

24 марта в роддоме №16 родился сын – мальчик. Мать получила от жительницы Петербурга деньги, смешную сумму в шесть тысяч рублей и спокойно отправилась домой в Пензу. Но когда петербурженка пришла в медицинское учреждение, чтобы забрать ребенка, в роддоме ее задержали сотрудники уголовного розыска.

Обе женщины проходят по уголовной статье за торговлю людьми. Им грозит до 10 лет лишения свободы каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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