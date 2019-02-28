В Петербурге с марта по сентябрь движение по ряду улиц будет закрыто

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-28T11:55:55+03:00

Для автомобилей будут закрыты дороги в центре, в Купчино и рядом с Обводным каналом

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С начала весны в Петербурге на некоторых улицах города начнутся работы по установке ограждения, а также починке теплосети. В связи с этим со 2 по 5 марта будут вступать в силу распоряжения о закрытии движения автомобильного транспорта по нескольким дорогам. Водителям необходимо ознакомиться с этой информацией для того, чтобы заранее продумывать свои маршруты.

- Со 2 марта по 30 апреля закроется движение по Аптекарскому переулку в центре Петербурга от Миллионной улицы до Круглого переулка, - сообщили в Смольном.

Также на сутки со 2 по 3 марта для машин будет закрыта улица Салова от Волковского проспекта до Грузинской улицы. С 4 марта по 27 сентября на этом уже участке для проезда будет открыта улица лишь в одном направлении, а с 28 по 29 сентября она вновь полностью закроется.

Там же в Купчино со 2 марта по 29 сентября будет закрыто движение по Грузинской улице от Средней до улицы Салова и по Салова до дома 17 по Грузинской улицы.

Кроме того, с 5 по 18 марта нельзя будет проехать по перекрестку Воронежской улицы и Прилукской улицы рядом с Обводным каналом.

ИСТОЧНИК KP.RU