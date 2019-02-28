Супружеская пара открыла «сеть» борделей в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-28T13:27:44+03:00

До 5 лет лишения свободы грозит организаторам притонов для занятий проституцией в Петербурге Фото: архив "КП"

Свой «бизнес» семьянины рекламировали в интернете и на тротуарах у метро

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До пяти лет тюрьмы грозит организаторам борделей для занятия проституции в Петербурге, которые были открыты в Приморском и Калининском районах. Главными «бизнесменами», открывшими притоны являлась супружеская пара. Также им помогали три женщины в возрасте от 37 до 44 лет.

Во время следствия было выяснено, что мужчина и четыре женщины открыли два борделя в Петербурге и руководили ими.

- Под притоны руководителями нелегального бизнеса было выделено две квартиры: одна из них находилась в их собственности, вторая съемная, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Для привлечения клиентов предприниматели распространяли визитки с рекламой, размещали объявления в интернете и на асфальтированных дорожках возле метро. Заказы они принимали на телефон, используя при этом различные номера.

По факту преступной деятельности было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент все материалы переданы в суд. Все участники бизнеса находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU