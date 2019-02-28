2019-02-28T13:07:21+03:00
Происшествия

Экс-главный инженер «Адмиралтейских верфей» задержан по делу о хищении 33 млн рублей

Владимир Байков подозревается в мошенничестве при исполнении госконтракта, заключенного с Минобороны
Лилия КОЗЛОВА
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Главный инженер Адмиралтейских верфей задержан за хищение в особо крупном размереГлавный инженер Адмиралтейских верфей задержан за хищение в особо крупном размереФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге задержали бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» Владимира Байкова. Как стало известно 28 февраля, это связано с делом о крупном мошенничестве при исполнении государственного контакта, который судостроительный завод заключил с Министерством обороны России. Ущерб ведомства составил 33 миллиона рублей.

- Экс-главный инженер «Адмиралтейских верфей» был задержан во вторник, 26 февраля, в рамках расследования уголовного дела о хищении денег, - пишет «Мойка78».

Ранее по этому же делу в январе 2019 года был арестован заместитель главного инженера Глеб Емельченков. По версии следствия, он вместе с другими сотрудниками завысили стоимость оборонного контакта и похитили бюджетные деньги, выделенные на изготовление подводной лодки. Далее эти 33 миллиона рублей были переведены на расчетный счет АО «Новит Про».

Напомним, что владелец компании «Новит Про» в феврале 2018 года был найден мертвым в СИЗО. Он также обвинялся в мошенничестве по оборонному заказу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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