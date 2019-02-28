2019-02-28T13:42:38+03:00
Происшествия

Мальчик, которого пытали электрошокером в Петербурге, действительно домогался своей годовалой сестры

С 12-летним ребенком будут проведены профилактические мероприятия
Лилия КОЗЛОВА
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Следствием установлены факты неоднократного совершения 12-летним действий сексуального характера в отношении своей годовалой сестры в ПетербургеСледствием установлены факты неоднократного совершения 12-летним действий сексуального характера в отношении своей годовалой сестры в ПетербургеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Громкая история о 12-летнем мальчике из Петербурга, которого избили пьяные мужчины, друзья его матери по подозрению в изнасиловании годовалой сестренки, приобрела новые обороты. По данным следственного комитета, ребенок действительно совершал действия сексуального характера по отношению к маленькой девочки. Причем не один раз.

- С учетом того, что мальчик не достиг еще возраста привлечения к уголовной ответственности, с ним будут проведены меры профилактического характера, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Также следствие подтвердило, что в ночь с 18 на 19 февраля 2019 года в квартире одного из домов на Будапештской улице два пьяных гостя матери детей избили школьника ремнем и руками. При этом версия о том, что его пытали электрошокером и об него тушили сигареты, не подтвердилась.

На данный момент решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении 12-летнего мальчика и годовалой девочки. Также будет проведена проверка и дана оценка действиям органов профилактики, которые должны были следить за детьми, так как эта семья находится на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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