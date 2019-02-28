Восьмилетнему туристу из Швейцарии и его матери петербургские хулиганы брызнули в лицо из газового баллончика

СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-28T14:28:44+03:00

В Петербурге 8-летнему туристу из Швейцарии хулиганы брызнули в лицо из газового баллончика Фото: архив "КП"

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В Петербурге хулиганы «лишили зрения» туристов. Восьмилетний гражданин Швейцарии и его мать приехали в Северную столицу для того чтобы полюбоваться красотами города и посмотреть на достопримечательности. Однако вечером 26 февраля они оказались в больнице с химическим ожогом глаз.

- Около 22:45 часов вечера 26 февраля около дома 9 на Каменоостровском проспекте в Петроградском районе на восьмилетнего мальчика из Швейцарии и его 47-летнюю маму напали местные хулиганы. Между туристами и петербуржцами возник конфликт, в ходе которого вторые распылили в лицо ребенку и женщине газ из баллончика, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Несчастные туристы вызвали скорую. По прибытию в больницу, медики диагностировали у обоих химический ожог роговицы первой степени и ожог конъюнктивы обоих глаз. После того, как матери и ребенку была оказана медицинская помощь, их отпустили.

На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта, а также причинения вреда туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU