Восьмилетнему туристу из Швейцарии и его матери петербургские хулиганы брызнули в лицо из газового баллончика
В Петербурге хулиганы «лишили зрения» туристов. Восьмилетний гражданин Швейцарии и его мать приехали в Северную столицу для того чтобы полюбоваться красотами города и посмотреть на достопримечательности. Однако вечером 26 февраля они оказались в больнице с химическим ожогом глаз.
- Около 22:45 часов вечера 26 февраля около дома 9 на Каменоостровском проспекте в Петроградском районе на восьмилетнего мальчика из Швейцарии и его 47-летнюю маму напали местные хулиганы. Между туристами и петербуржцами возник конфликт, в ходе которого вторые распылили в лицо ребенку и женщине газ из баллончика, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Несчастные туристы вызвали скорую. По прибытию в больницу, медики диагностировали у обоих химический ожог роговицы первой степени и ожог конъюнктивы обоих глаз. После того, как матери и ребенку была оказана медицинская помощь, их отпустили.
На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта, а также причинения вреда туристам.
ИСТОЧНИК KP.RU