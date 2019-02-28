Во Фрунзенском районе расширят парк Героев-пожарных

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-28T14:33:32+03:00

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Комитет имущественных отношений Смольного завершил процесс передачи бывших уже федеральных земель в собственность города. Во Фрунзенском районе участки на Софийской улице общей площадью 19 гектаров занимали так называемые антенные поля.

- В будущем территории будут использованы для создания целостного общественно-делового и рекреационного пространства, в том числе на прилегающей территории нового парка Героев-пожарных, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Таким образом, нынешний парк будет расширен.

Кроме этого в начале 2019 года в собственность города уже были переданы еще 29 земельных участков, расположенных в Красногвардейском, Петродворцовом, Пушкинском, Центральном, Колпинском, Фрунзенском и Выборгском районах. Общая площадь скромнее, чем в Купчино – всего 2,2 гектара суммарно.

Ранее земли использовались федеральными структурами, однако сейчас стали не нужны. Теперь их можно будет использовать для развития городской дорожной сети и инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU