При встрече с полицией петербуржец выкинул в Неву килограмм кокаина
Рискнуть жизнью и выйти на лед Невы пришлось петербургским полицейским, чтобы подобрать подозрительный пакет, который при проверке в реку выкинул пассажир иномарки, остановленной на Западном скоростном диаметре.
- Около 20:30 26 февраля на 28-м километре ЗСД на Вантовом мосту через Петровский фарватер полиция остановила прокатный «Хендэ Солярис», в салоне которого было двое мужчин. При попытке досмотра пассажир выбросил с моста сверток, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
После того, как подозрительный пакет достали и вскрыли оказалось, что внутри находится почти килограмм кокаина, а точнее 977 граммов. Приблизительная цена партии наркотика – 8-10 миллионов рублей.
В настоящее время пассажир иномарки - мужчина 1975 года рождения, ранее не судимый, задержан. По факту перевозки наркотика проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU