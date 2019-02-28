2019-02-28T14:58:24+03:00
Происшествия

При встрече с полицией петербуржец выкинул в Неву килограмм кокаина

Мужчина надеялся избавиться от улик, но забыл, что на реке стоит лед
Петр КИБЕР
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Петербуржец пытался утопить в Неве килограмм кокаина, на забыл что на реке стоит лед. Фото: Кадр из фильма "Крестный отец".Петербуржец пытался утопить в Неве килограмм кокаина, на забыл что на реке стоит лед. Фото: Кадр из фильма "Крестный отец".
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Рискнуть жизнью и выйти на лед Невы пришлось петербургским полицейским, чтобы подобрать подозрительный пакет, который при проверке в реку выкинул пассажир иномарки, остановленной на Западном скоростном диаметре.

- Около 20:30 26 февраля на 28-м километре ЗСД на Вантовом мосту через Петровский фарватер полиция остановила прокатный «Хендэ Солярис», в салоне которого было двое мужчин. При попытке досмотра пассажир выбросил с моста сверток, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После того, как подозрительный пакет достали и вскрыли оказалось, что внутри находится почти килограмм кокаина, а точнее 977 граммов. Приблизительная цена партии наркотика – 8-10 миллионов рублей.

В настоящее время пассажир иномарки - мужчина 1975 года рождения, ранее не судимый, задержан. По факту перевозки наркотика проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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