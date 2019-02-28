2019-02-28T15:00:32+03:00
Происшествия

В Петербурге пятиклассник надругался над семилетней девочкой

По словам отца школьницы, инцидент произошел прямо в учебном заведении
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пятиклассник развращал семилетнюю девочку в стенах школыВ Петербурге пятиклассник развращал семилетнюю девочку в стенах школыФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Красносельского района Петербурга проводит проверку после обращения отца одной из учениц первого класса школы. По его словам, над его семилетнюю дочь развращал ученик той же школы, только пятого класса. Якобы, инцидент произошел непосредственно в стенах учебного заведения.

- Около одиннадцати вечера 27 февраля в полицию Красносельского района обратился 38-летний мужчина, сотрудник судостроительного завода «Адмиралтейские верфи». Он рассказал, что 21 февраля в школе, где учится его семилетняя дочь, произошел инцидент, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Якобы одиннадцатилетний мальчик, ученик пятого класса надругался над первоклассницей в школе. Теперь отец семилетней девочки просит сотрудников полиции разобраться в этом деле и наказать виновных в развращении его малолетней дочери.

После обращения правоохранительные органы начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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