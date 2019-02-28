Две восьмиклассницы рассказали, что ночью их изнасиловали в кафе-шаверме
Много вопросов у сотрудников полиции Московского района вызвало заявление родителей двух подружек-восьмиклассниц о том, что их дочерей изнасиловали в одной из городских шаверм. По словам самих школьниц, все произошло ночью в кафе на авиационной улице, дом 15.
- 27 февраля в полицию Московского района обратились петербурженки 39-ти и 46-ти лет. Женщины рассказали, что в ночь на вторник, 26 февраля, неизвестный мужчина совершил сексуальные действия в отношении их детей, - пишет «Оперативное прикрытие».
Об этом, по словам заявительниц, им поведали сами девочки. На вопрос, почему несовершеннолетние школьницы ночевали не дома, а проводили время в кафе-шаверме, их матери ответить не смогли.
Теперь проверкой всей истории занимаются сотрудники полиции. Если факты подтвердятся, то будет заведено уголовное дело. Скорее всего инцидентом заинтересуется и инспекция по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU