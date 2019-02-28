Две восьмиклассницы рассказали, что ночью их изнасиловали в кафе-шаверме

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-28T15:14:56+03:00

Полиция проверяет рассказ двух школьниц, которые заявили, что их изнасиловали в кафе-шаверме. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Много вопросов у сотрудников полиции Московского района вызвало заявление родителей двух подружек-восьмиклассниц о том, что их дочерей изнасиловали в одной из городских шаверм. По словам самих школьниц, все произошло ночью в кафе на авиационной улице, дом 15.

- 27 февраля в полицию Московского района обратились петербурженки 39-ти и 46-ти лет. Женщины рассказали, что в ночь на вторник, 26 февраля, неизвестный мужчина совершил сексуальные действия в отношении их детей, - пишет «Оперативное прикрытие».

Об этом, по словам заявительниц, им поведали сами девочки. На вопрос, почему несовершеннолетние школьницы ночевали не дома, а проводили время в кафе-шаверме, их матери ответить не смогли.

Теперь проверкой всей истории занимаются сотрудники полиции. Если факты подтвердятся, то будет заведено уголовное дело. Скорее всего инцидентом заинтересуется и инспекция по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU