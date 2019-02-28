На детской площадке в Петербурге нашли мертвого мужчину с бутылкой водки
Необычная находка обнаружилась на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. Среди каруселей и качелей в снегу лежал труп мужчины. При себе у него не было документов, зато была бутылка водки. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.
- Около 11 часов утра 27 февраля в полицию Красногвардейского района Петербурга позвонили и сообщили, что на детской площадке лежит труп. Тело лежало недалеко от дома 38, корпус 2, по Новочеркасскому проспекту, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».
Прибывшие на место правоохранители осмотрели тело умершего. На вид мужчине было около 50-ти лет. Никаких документов при нем не было, однако рядом лежала бутылка дешевой водки. Следов насильственной смерти тоже обнаружено не было. Вполне вероятно, что алкоголь может быть связан с причиной смерти.
На трупе были одеты синие джинсы, серые кроссовки, серый свитер и куртка цвета хаки. Сейчас тело направлено в морг для экспертизы и установления причин смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU