2019-02-28T15:22:09+03:00
Общество

На детской площадке в Петербурге нашли мертвого мужчину с бутылкой водки

Труп обнаружили около 11 часов утра, когда мамы отправились с детьми на прогулку
Лилия КОЗЛОВА
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На детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга нашли мертвого мужчинуНа детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга нашли мертвого мужчинуФото: Артем КИЛЬКИН
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Необычная находка обнаружилась на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. Среди каруселей и качелей в снегу лежал труп мужчины. При себе у него не было документов, зато была бутылка водки. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

- Около 11 часов утра 27 февраля в полицию Красногвардейского района Петербурга позвонили и сообщили, что на детской площадке лежит труп. Тело лежало недалеко от дома 38, корпус 2, по Новочеркасскому проспекту, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Прибывшие на место правоохранители осмотрели тело умершего. На вид мужчине было около 50-ти лет. Никаких документов при нем не было, однако рядом лежала бутылка дешевой водки. Следов насильственной смерти тоже обнаружено не было. Вполне вероятно, что алкоголь может быть связан с причиной смерти.

На трупе были одеты синие джинсы, серые кроссовки, серый свитер и куртка цвета хаки. Сейчас тело направлено в морг для экспертизы и установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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